Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" став у ворота і виграв серію пенальті (відео)

Казковий матч відбувся у Туреччині.

У середу, 1 грудня, один із лідерів чемпіонату Туреччини "Хатайспор" у рамках матчу 1/32 фіналу Кубка країни приймав першоліговий "Еюпспор". Поєдинок опинився в центрі уваги через дивовижну розв’язку.

Відеоогляд зустрічі опублікував YouTube-канал A Spor.

Команди обмінялися голами в основний час поєдинку, а після компенсованого часу мали визначити переможця у серії післяматчевих пенальті. Примітно, що центральний нападник "Хатайспору" Маме Діуф став у ворота наприкінці 2-го тайму після видалення основного кіпера. Наприкінці 2-го екстратайму "вилучився" і воротар, що вийшов на заміну. Таким чином, сенегалець знову зайняв місце в рамці. У результаті господарі виграли серію пенальті, але не завдяки воротарським навичкам Діуфа, а завдяки промахам суперників.

Цікаво, що Діуф свого часу встиг пограти за "Манчестер Юнайтед". Сенегальський форвард провів лише 5 матчів за "Червоних Дияволів" і відзначився одним голом.

Відеоогляд гри:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кубку Іспанії воротар забив гол, а потім виграв серію пенальті.