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Воротар забив рятівний гол та надихнув свою команду на подвиг (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Хаві Хінард забиває рятівний гол Новина оновлена 02 грудня 2021, 18:34
Хаві Хінард забиває рятівний гол

В Іспанії воротар став героєм кубкової гри.

У матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії сезону 2021/22 "Калаорра" – "Балеарес" відбулася дивовижна розв’язка, яка стала бенефісом воротаря гостей Хаві Хінарда. Страж воріт забив рятівний гол у компенсований час, а потім виграв серію післяматчевих пенальті для свого клубу.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ФК "Балеарес" у Twitter.

За рахунку 1:0 на користь господарів гості отримали право на останній штрафний удар (компенсований час уже вийшов, але рефері дав дограти епізод). Хаві також побіг до чужих воріт, сподіваючись зрівняти рахунок. І ця ставка спрацювала. Після нехитрого навісу воротар головою переправив м’яч у сітку воріт "Калаорри". Після нічиєї команди били пенальті, де знову блиснув Хінард, команда якого виграла футбольну лотерею та пробилася до наступного раунду турніру.

Відео гола Хінарда доступне в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірний гол Златана Ібрагімовича, який у 15-му турі Серії А засмутив "Дженоа" Андрія Шевченка (0:3). Крім того, нещодавно суперголом відзначився юний форвард київського "Динамо" Самба Діалло.

Теги:
#Футбол #Іспанія #Гол
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