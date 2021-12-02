Укр

Вратарь забил спасительный гол и вдохновил свою команду на подвиг (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Хави Хинард забивает спасительный гол Новость обновлена 02 декабря 2021, 18:34
Хави Хинард забивает спасительный гол

В Испании вратарь стал героем кубковой игры.

В матче 1/64 финала Кубка Испании сезона 2021/22 "Калаорра" – "Балеарес" произошла удивительная развязка, которая стала бенефисом вратаря гостей Хави Хинарда. Страж ворот забил спасительный гол в компенсированное время, а затем выиграл серию послематчевых пенальти для своего клуба.

Соответствующее видео появилось на официальной страничке ФК "Балеарес" в Twitter.

При счете 1:0 в пользу хозяев гости получили право на последний штрафной удар (компенсированное время уже вышло, но рефери дал доиграть эпизод). Хави также побежал к чужим воротам в надежде сравнять счет. И эта ставка сработала. После незамысловатого навеса вратарь головой переправил мяч в сетку ворот "Калаорры". После ничьей команды били пенальти, где вновь блеснул Хинард, команда которого выиграла футбольную лотерею и пробилась в следующий раунд турнира.

Видео гола Хинарда доступно в сети: 

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе Златана Ибрагимовича, который в 15-м туре Серии А огорчил "Дженоа" Андрея Шевченко (0:3). Кроме того, недавно суперголом отметился юный форвард киевского "Динамо" Самба Диалло.

Теги:
#Футбол #Испания #Гол
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