Вратарь забил спасительный гол и вдохновил свою команду на подвиг (видео)

В Испании вратарь стал героем кубковой игры.

В матче 1/64 финала Кубка Испании сезона 2021/22 "Калаорра" – "Балеарес" произошла удивительная развязка, которая стала бенефисом вратаря гостей Хави Хинарда. Страж ворот забил спасительный гол в компенсированное время, а затем выиграл серию послематчевых пенальти для своего клуба.

Соответствующее видео появилось на официальной страничке ФК "Балеарес" в Twitter.

При счете 1:0 в пользу хозяев гости получили право на последний штрафной удар (компенсированное время уже вышло, но рефери дал доиграть эпизод). Хави также побежал к чужим воротам в надежде сравнять счет. И эта ставка сработала. После незамысловатого навеса вратарь головой переправил мяч в сетку ворот "Калаорры". После ничьей команды били пенальти, где вновь блеснул Хинард, команда которого выиграла футбольную лотерею и пробилась в следующий раунд турнира.

Видео гола Хинарда доступно в сети:

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