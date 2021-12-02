Укр

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" встал в ворота и выиграл серию пенальти (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Нападающий Маме Диуф встал в ворота и выиграл серию пенальти Новость обновлена 02 декабря 2021, 19:28
Нападающий Маме Диуф встал в ворота и выиграл серию пенальти

Сказочный матч состоялся в Турции.

В среду, 1 декабря, один из лидеров чемпионата Турции "Хатайспор" в рамках матча 1/32 финала Кубка страны принимал перволиговый "Эюпспор". Поединок оказался в центре внимание из-за удивительной развязки.

Видеообзор встречи опубликовал YouTube-канал A Spor.

Команды обменялись голами в основное время поединка, а после компенсированного времени должны были определить победителя в серии послематчевых пенальти. Примечательно, чти центральный нападающий "Хатайспора" Маме Диуф стал в ворота в конце 2-го тайма после удаление основного кипера. В концовке 2-го экстра-тайма "удалился" и вышедший на замену вратарь. Таким образом, в отсутствии замен сенегалец вновь занял место в рамке. В итоге хозяева выиграли серию пенальти, но не благодаря вратарским навыкам Диуфа, а благодаря промахам соперников.

Примечательно, что Диуф в своем время успел поиграть за "Манчестер Юнайтед". Сенегальский форвард провел всего 5 матчей за "Красных Дьяволов" и отметился одним голом.

Видеообзор игры:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кубке Испании вратарь забил гол, а затем выиграл серию пенальти.

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