Збірна України наприкінці гонки втратила медаль в естафеті на біатлонному Кубку світу

Казка закінчилася надто швидко.

У шведському Естерсунді завершилася чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону.

Збірна України після перших двох етапів перебувала на другому місці завдяки точній стрільбі Артема Прими та Дмитра Підручного, проте на третьому етапі Богдан Цимбал на "стійкі" не зміг закрити всі мішені і змушений був заїхати на коло штрафу. Після нього Україна стала четвертою із програшем від Норвегії більше хвилини. Напередодні останнього етапу Україна вже була шостою, пропустивши вперед Італію та Німеччину.

Антон Дудченко, який був фінішером, за підсумками "лежання" обійшов італійця Домініка Віндіша, вийшов на п’яте місце і до фінішу втримав цю позицію. Програш лідерові склав хвилину та 28 секунд.

Перемогу відсвяткували норвежці, другими приїхали французи, які програли лідерові 11 секунд, а третіми — росіяни з програшем у 45 секунд. На четвертій позиції фінішувала збірна Німеччини з відставанням за хвилину та сім секунд.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Юлія Джима у гонці переслідування обігнала всіх росіянок, але так і не потрапила до десятки найсильніших.