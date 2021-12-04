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Воротар "Ворскли" встановив рекорд чемпіонатів України з футболу (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Дмитро Різник Новина оновлена 04 грудня 2021, 18:22
Дмитро Різник

П’ять пенальті за сезон ще ніхто не брав.

Воротар "Ворскли" Дмитро Різник у матчі 17-го туру УПЛ проти "Руху" встановив рекорд чемпіонатів України з відбитих пенальті в одному сезоні чемпіонату України.

На 38-й хвилині зустрічі Різник впорався зі пострілом Юрія Клімчука за порушення правил у власному штрафному майданчику.

Таким чином цей пенальті став п’ятим, який Різник відбив у нинішньому сезоні УПЛ. До цього в чемпіонаті України по чотири удари з 11 метрів відбивали Валерій Воробйов, Віталій Постранський, Ігор Шуховцев та Рустам Худжамов.

Загалом у 2021 році Різник справився уже з сімома пенальті, які назначалися у ворота полтавського клубу.

22-річний воротар цього року почав залучатися до збірної України з футболу та дебютував у контрольній зустрічі проти Болгарії. Гра завершилася з рахунком 1:1, Різник провів один тайм і не пропустив жодного м’яча.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Львовом у матчі української Прем’єр-ліги та очолив турнірну таблицю УПЛ завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів порівняно з "Динамо".

Теги:
#ФК Ворскла #УПЛ #ФК Рух #Дмитро Різник
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