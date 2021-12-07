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Фернандо відкрив рахунок у матчі "Шахтаря" проти "Шерифа" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Фернандо Новина оновлена 07 грудня 2021, 23:00
Фернандо

Бразилець забив перший домашній м’яч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

"Шахтар" у матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти "Шеріфа" вийшов уперед завдяки голу Фернандо.

"Шахтар" — "Шериф": онлайн-трансляція матчу

На 40-й хвилині зустрічі Фернандо відгукнувся на закид із глибини поля, відтер захисника і другим дотиком пробив під опорну ногу воротарю у нижній правий кут.

До цього "гірники" могли відзначитись ще кілька разів. Особливо не щастило Манору Соломону. Ізраїльтянин спочатку не зміг із лівого краю потрапити у праву дев’ятку, пробивши повз. А потім Соломон ще раз вистрілив на виконання, і м’яч влучив у хрестовину. Загалом перший тайм пройшов під диктовку команди Роберто Де Дзербі, яка не дала супернику нічого створити біля своїх воріт.

Нагадаємо, "Шахтар" до останнього туру втратив усі шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів та навіть на потрапляння до Ліги Європи. Навіть у разі перемоги донеччани не зможуть обійти "Шериф", який знаходиться на третьому місці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Зінченко у вівторок відзначився гольовою передачею у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу".

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #ФК Шериф
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