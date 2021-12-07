"Шахтар" пропускає на останній хвилині після заміни воротаря (відео)

Ніколов скористався помилкою донеччан у обороні.

Донецький "Шахтар" у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів упустив перемогу у матчі проти "Шеріфа" — 1:1.

На третій компенсованій до другого тайму хвилині молдавський клуб провів результативну атаку. Тілль зробив закид на лівий край штрафного майданчика, звідки пішов закид у центр штрафного майданчика. Бобан Ніколов спочатку пробив у суперника з кількох метрів, але влучив у Валерія Бондаря, а потім зміг відправити м’яч під Шевченком у лівий нижній кут воріт.

Раніше на 87-й хвилині замість Андрія Пятова на поле вийшов запасний воротар Олексій Шевченко та не залишив ворота "сухими".

Раніше на 40-й хвилині Фернандо вивів донецький клуб вперед, скориставшись плутаниною біля чужих воріт.

До цього "гірники" могли відзначитись ще кілька разів. Особливо не щастило Манору Соломонові. Ізраїльтянин спочатку не зміг із лівого краю потрапити у праву дев’ятку, пробивши повз. А потім Соломон ще раз вистрілив на виконання, і м’яч влучив у хрестовину. Загалом перший тайм пройшов під диктовку команди Роберто Де Дзербі, яка не дала супернику нічого створити біля своїх воріт.

Таким чином, донецький клуб із двома очками залишився на останньому місці у турнірній таблиці. У "Шерифа" сім балів, у "Інтера" десять, а у "Реала" — 15.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Зінченко у вівторок відзначився гольовою передачею у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу".