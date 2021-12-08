Тренер "Шахтаря" накинувся на журналістів після нічиєї з "Шерифом"

Італійському фахівцю не сподобалися питання.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі після нічиєї у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шерифа" (1:1) обурився питаннями журналістів. Зокрема йому не сподобалося, що представники ЗМІ назвали заміну воротаря Андрія Пятова на дублера Олексія Шевченка неповагою до суперника.

"А ви взагалі бачили матч? Який результат справедливий: нічия чи перемога "Шахтаря"? Ви б взагалі питали таке, якби наша команда набрала три очки?

На мою думку, Шевченко заслужив вийти сьогодні на поле, нехай навіть на п’ять хвилин. Олексій – справжній профі, жодної мови про неповагу до суперника і бути не може. Це було правильне тренерське рішення", — заявив Де Дзербі в інтерв’ю ютуб-каналу "Шахтаря".

Олексій Шевченко з’явився на полі вперше за півтора року. Востаннє він грав у березні 2020 року.

"Шахтар" за підсумками групового турніру посів останнє місце з двома очками та завершив єврокубковий сезон. У "Шерифа" сім балів, а у плей-оф Ліги чемпіонів пробилися "Інтер" (10 очок) та "Реал" (15 очок).

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Зінченко у вівторок відзначився гольовою передачею у матчі Ліги чемпіонів проти "Лейпцигу".