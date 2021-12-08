Рус

Стала відома причина смерті Ігоря Гамули

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
562
Ігор Гамула Новина оновлена 08 грудня 2021, 11:26
Ігор Гамула

Колишній футболіст та тренер помер на дачі.

Футбольний агент Роман Орещук розповів деякі деталі смерті колишнього українського футболіста та тренера Ігоря Гамули, який помер 8 грудня у віці 61 року.

"Він був у Ростові, тривогу першою забила донька. Схоже на гіпоглікемічний шок, але конкретної інформації немає. Зараз удома поліція та лікарі. Все сталося раптово", — заявив Орещук в інтерв’ю "РИА Новости".

Гамула народився в 1960 році в Алчевську, а більшу частину професійної кар’єри гравця провів у луганській "Зорі" та ростовських "Ростсільмаші" та СКА, з яким вигравав Кубок Радянського Союзу.

Як головний тренер в українських клубах Гамула працював з херсонською "Таврією" та ужгородським "Закарпаттям".

Останнім часом Гамула був експертом на російському спортивному телебаченні. Багатьом уболівальникам фахівець запам’ятався яскравими прес-конференціями, де він прямо, не підбираючи слів, аналізував гру команди.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у листопаді помер Герман Зонін, який приводив "Зорю" до перемоги у чемпіонаті СРСР.

Теги:
#Смерть #УПЛ #Ігор Гамула #ФК Закарпаття
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Політика
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Прапори США та Росії
Кремль не пішов на примирення: висновки західної преси щодо переговорів Путіна та Байдена
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"
Дата публікації
Категорія
Вперше Омікрон виявили у листопаді 2021 року
Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон
Дата публікації
Категорія
Біда української нерухомості – ціна на неї захмарні, але іншої немає
Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде