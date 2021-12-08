Укр

Стала известна причина смерти Игоря Гамулы

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Игорь Гамула Новость обновлена 08 декабря 2021, 11:26
Игорь Гамула

Бывший футболист и тренер скончался на даче.

Футбольный агент Роман Орещук рассказал некоторые детали смерти бывшего украинского футболиста и тренера Игоря Гамулы, который скончался 8 декабря в возрасте 61 года.

"Он был в Ростове, тревогу первой забила дочка. Похоже на гипогликемический шок, но конкретной информации нет. Сейчас дома полиция и врачи. Все произошло скоропостижно", — заявил Орещук в интервью "РИА Новости".

Гамула родился в 1960 году в Алчевске, а большую часть профессиональной карьеры игрока провел в луганской "Заре" и ростовских "Ростсельмаше" и СКА, с которым выигрывал Кубок Советского Союза.

В качестве главного тренера в украинских клубах Гамула работал с херсонской "Таврией" и ужгородским "Закарпатьем".

В последнее время Гамула был экспертом на российском спортивном телевидении. Многим болельщикам специалист запомнился яркими пресс-конференциями, где он прямо, не подбирая слов, анализировал игру команды.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ноябре умер Герман Зонин, который приводил "Зарю" к победе в чемпионате СССР.

Теги:
#Смерть #УПЛ #Игорь Гамула #ФК Закарпатье
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