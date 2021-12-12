Все вирішилося на останньому колі: Ферстаппен – новий чемпіон Формули-1 (відео)

Гонка в Абу-Дабі увійде в історію автоспорту.

У неділю, 12 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися завершальні перегони сезону-2021, в яких вирішувалася доля чемпіонства між нідерландським пілотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном та британцем Льюїсом Гамільтоном із "Мерседеса". Ферстаппен виграв дуель на останньому колі.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1 у twitter.

У фіналі сезону все вирішилося на останніх колах. Ніколас Латіфі з "Вільямс" за 5 кіл до завершення розбив машину, що призвело до появи на трасі машини безпеки. У цей час нідерландець, який їхав другим за британцем, заїхав у бокси та змінив комплект шин на Soft. Керівництво "Королівських перегонів" прийняло неоднозначне рішення зробити рестарт перегонів за одне коло до закінчення заїзду, прибравши зі шляху Ферстаппена "кругових". У результаті при великій перевазі по шинах (Гамільтон їхав на старому комплекті шин Hard) Макс обійшов 7-кратного чемпіона світу і не дав дому шансів у контратаках.

Додамо, Ферстаппен уперше виграв чемпіонат світу. Кубок конструкторів вибороли представники "Мерседес".

Загальний залік Формули-1 за підсумками сезону-2021

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 395,5 очка Льюїс Гамільтон ("Мерседес") — 387,5 Вальттері Боттас ("Мерседес") – 230 Серхіо Перес ("Ред Булл") — 190 Карлос Сайнс ("Феррарі") — 164,5 Ландо Норріс ("Макларен") – 160 Шарль Леклер ("Феррарі") – 160 Даніель Ріккардо ("Макларен") – 115 П’єр Гаслі ("Альфа Таурі") — 108 Фернандо Алонсо ("Альпін") – 81 Естебан Окон ("Альпін") – 72 Себастьян Феттель ("Астон Мартін") – 44 Ленс Стролл ("Астон Мартін") – 34 Юкі Цунода ("Альфа Таурі") – 30 Джордж Рассел ("Уільямс") – 16 Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – 10 Ніколас Латіфі ("Уільямс") – 7 Антоніо Джовінацці ("Альфа Ромео") – 3 Мік Шумахер ("Хаас") – 0 Роберт Кубіца ("Альфа Ромео") – 0 Микита Мазепін ("Хаас") — 0.

Положення команд у Кубку конструкторів за підсумками сезону-2021.

"Мерседес" — 613,5 очок "Ред Булл" — 585,5 "Феррарі" — 323,5 Макларен — 275 "Альпін" — 155 "Альфа Таурі" — 142 "Астон Мартін" — 77 "Уільямс" — 23 "Альфа Ромео" — 13 "Хаас" — 0

Також зазначимо, що чемпіон світу Кіммі Райкконен із "Альфа Ромео" не зміг завершити перегони. Для фіна ця була остання гонка сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливу аварію під час старту перегонів Формули-2.