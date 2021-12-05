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Гонщик на повному ходу врізався в заглухлу машину суперника (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Енцо Фіттіпальді врізався в Тео Пуршера Новина оновлена 05 грудня 2021, 20:49
Енцо Фіттіпальді врізався в Тео Пуршера

У Джидді сталася страшна аварія.

У неділю, 5 грудня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися перегони Формули-2, в рамках яких уже на старті стався страшний інцидент.

Про це повідомляє Міжнародна автомобільна федерація (FIA) на своєму офіційному сайті.

Прямо на старті гонки болід Тео Пуршера (ART Grand Prix) заглух. Бразильський пілот Charouz Racing System Енцо Фіттіпальді не встиг зреагувати на це і повним ходом врізався в машину суперника. Гонка одразу була припинена, а на трасі з’явилися медики. Повідомляється, що обох гонщиків у свідомості доправили до лікарні.

Відео інциденту:

"Гонщикам негайно було надано допомогу бригадами медичних працівників. Пілоти були у свідомості та вилучені зі своїх болідів медичним персоналом. Обидва були перевезені на машині швидкої допомоги та гелікоптері в госпіталь збройних сил імені короля Фахада", — говорить повідомлення FIA.

Зазначимо, гонку було відновлено, проте вже через 5 кіл стався новий інцидент. У результаті перемогу відсвяткував австралійський пілот Оскар Піастрі.

Результати Гран-прі Формули-2 у Джидді:

Раніше "Телеграф" повідомляв про суперечку українських футболістів у матчі УПЛ.

Теги:
#Автоспорт #Аварія #Формула-2
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