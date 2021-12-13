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Кривдник "Зорі" у Лізі конференцій дізнався суперника по стадії 1/16 фіналу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Кубок ліги конференцій Новина оновлена 13 грудня 2021, 15:25
Кубок ліги конференцій

Ігри відбудуться вже у лютому.

У понеділок у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій: як це було

Французький "Марсель" зіграє з азербайджанським "Карабахом", нідерландському ПСВ дістався "Маккабі" з Тель-Авіва. Турецький "Фенербахче" зустрінеться проти празької "Славії", а ось датський "Мідтьюлан" зіграє з грецьким ПАОК.

Один із фаворитів турніру, "Лестер", зустрінеться з датським "Рандерсом", а ось кривднику луганської "Зорі", норвезькій команді "Буде-Глімт", дістався "Селтік". Інший представник Чехії — "Спарта", на стадії 1/16 фіналу поміряється силами з сербським "Партизаном". А останню пару склали віденський "Рапід" та тій команді, яка вилетить за підсумком протистояння "Тоттенхема" та "Вітеса". Їхня очна зустріч не відбулася через коронавірус у британському клубі.

Матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій пройдуть 17 та 24 лютого наступного року, жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться також у лютому.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався розібратися, в чому причина провалу українських грандів у єврокубках, і що чекає на наш футбол далі.

Теги:
#Жеребкування #Ліга конференцій
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