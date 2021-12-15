"Металіст" зіграє із "Зорею" в 1/4 фіналу Кубка України, "Динамо" та "Шахтарю" пощастило з жеребом

Є одразу дві-топ пари.

У середу в Києві у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Для початку ведучий церемонії, прес-аташе УАФ Олександр Глівінський нагадав турнірний шлях чвертьфіналістів.

Допомагали проводити жеребкування Яна Шемякіна, олімпійська чемпіонка-2012 з фехтування, а також відомий у минулому футболіст Василь Рац. Чвертьфінальна стадія складатиметься з одного матчу, ігри відбудуться у березні наступного року. Базова дата — 2 березня.

Полтавська "Ворскла" свій матч 1/4 фіналу проведе на виїзді проти "Дніпра-1", "Шахтар" гостюватиме у Львові у протистоянні з однойменним футбольним клубом. "Динамо" по жеребкуванню дісталася "Олександрія, для чемпіона України матч пройде на виїзді. А ось "Металіст" на своєму полі прийме "Зорю".

Чинним володарем Кубка України є київське "Динамо".

Як раніше повідомляв "Телеграф", стало відомо, що українські клуби заробили за виступ у єврокубках у нинішньому сезоні.