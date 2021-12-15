"Металлист" сыграет с "Зарей" в 1/4 финала Кубка Украины, "Динамо" и "Шахтеру" повезло со жребием

Есть сразу две-топ пары.

В среду в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Для начала ведущий церемонии, пресс-атташе УАФ Александр Гливинский напомнил турнирный путь четвертьфиналистов.

Помогали проводить жеребьевку Яна Шемякина, олимпийская чемпионка-2012 по фехтованию, а также известный в прошлом футболист Василий Рац. Четвертьфинальная стадия будет состоять из одного матча, игры пройдут в марте следующего года. Базовая дата — 2 марта

Полтавская "Ворскла" свой матч 1/4 финала проведет на выезде против "Днепра-1", "Шахтер" будет гостить во Львове в противостоянии с одноименным футбольным клубом. "Динамо" по жребию досталась "Александрия, для чемпиона Украины матч пройдет на выезде. А вот "Металлист" на своем поле примет "Зарю".

Действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо".

Как ранее сообщал "Телеграф", стало известно, сколько украинские клубы заработали за выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.