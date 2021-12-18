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Українські біатлоністки знову не змогли взяти медалі на етапі Кубка світу в Ансі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Олена Підгрушна Новина оновлена 18 грудня 2021, 15:22
Олена Підгрушна

Не всі українки навіть фінішували.

У суботу у французькому Ансі відбулися жіноча гонка переслідування на етапі Кубка світу з біатлону.

Перемогу в забігу здобула шведка Ельвіра Еберг, яка з двома колами штрафу найшвидше пройшла 12.5 км. Другою фінішувала француженка Жюлія Сімон, а трійку призерів закрила Ханна Еберг, сестра переможниці.

1. Ельвіра Еберг (Швеція) – 29.27,0 (0-0-1-1)

2. Жюлія Сімон (Франція) – 4.2 (0-0-0-1)

3. Ханна Еберг (Швеція) – 11.6 (0-1-1-0)

Найкращою серед українок цього разу стала Дар’я Блашко, яка з одним колом штрафу фінішувала на 20 місці. Стільки ж промахів і в Олени Білосюк (Підгрушної), вона стала 25-ю.

Юлія Джима була третьою представницею України у гонці, проте вона не фінішувала. Після третьої стрілянини, маючи сумарно аж шість промахів, Джима вирішила не продовжувати забіг.

У жіночій частині програми у неділю пройде мас-старт. У суботу чоловіки також побіжать пасьют.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні старту сезону українські біатлоністи представили нову форму.

Теги:
#Юлія Джима #Збірна України з біатлону
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