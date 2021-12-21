Побитого Берінчиком росіянина шокувала гостинність українців (відео)

Боксер не очікував теплої зустрічі.

Російський боксер Іса Чанієв, який у середині грудня одноголосним рішенням суддів програв бій українцю Денису Берінчику, висловився про свій візит до України, де проходив вечір боксу.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на сторінці boxing911.official в Instagram.

29-річний Іса розповів, що вперше відвідав Україну та був шокований гостинністю місцевих жителів, які навіть вболівали за нього. Чанієв зазначив, що до нього в роздягальню перед поєдинком приходили українці та бажали йому удачі.

"Я перший раз виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили й фоткалися, самі українці говорили, що вболівають за мене. До бою українці писали мені в дірект, що вболівають за мене та переживають. Дуже гостинна країна і місто, я просто був шокований. Навіть у роздягальню до мене заходили, коли я розминався, і бажали удачі. Я не очікував такого", — заявив Чанієв.

Дивитись коментар Чанієва про Україну з 19:15.

Додамо, що на кону поєдинку стояв чемпіонський пояс українця World Boxing Organisation International у легкій вазі (до 61,235 кг). Суддівський рахунок — 112-118, 112-116 та 111-118 на користь Берінчика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Берінчик може провести бій із Василем Ломаченком.