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Романчук приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу з плавання

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Романчук Новина оновлена 21 грудня 2021, 18:26
Михайло Романчук

Спортсмен взяв медаль у своїй коронній дисципліні.

Український плавець Михайло Романчук, який на Олімпійських іграх у Токіо завоював "бронзу" та "срібло" на дистанціях 800 м та 1500 м вільним стилем відповідно, виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу в Абу-Дабі.

Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.

25-річний Романчук виграв медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Ця нагорода стала першою для України на ЧС-2021 в ОАЕ. У фінальному запливі Романчук кілька секунд поступився німцеві Флоріану Велльброку, який встановив світовий рекорд у цій дисципліні, та олімпійському чемпіону Токіо (400 м/c) Ахмеду Хафнауї з Тунісу.

Результати фінального запливу:

  1. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14.06,88 (світовий рекорд)
  2. Ахмед Хафнауї (Туніс) — 14.10,94
  3. Михайло Романчук (Україна) – 14.11,47

Додамо, що чемпіонат світу проходив у столиці ОАЕ з 16 до 21 грудня. На рахунку збірної України одна бронзова нагорода та 26-те загальнокомандне місце у медальному заліку. Перший рядок у рейтингу займають американці.

Топ-5 медального заліку ЧС-2021 з плавання
Топ-5 медального заліку ЧС-2021 з плавання

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Михайла Романчука легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком.

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#Плавання #Михайло Романчук
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