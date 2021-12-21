Романчук приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу з плавання
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Спортсмен взяв медаль у своїй коронній дисципліні.
Український плавець Михайло Романчук, який на Олімпійських іграх у Токіо завоював "бронзу" та "срібло" на дистанціях 800 м та 1500 м вільним стилем відповідно, виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу в Абу-Дабі.
Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.
25-річний Романчук виграв медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Ця нагорода стала першою для України на ЧС-2021 в ОАЕ. У фінальному запливі Романчук кілька секунд поступився німцеві Флоріану Велльброку, який встановив світовий рекорд у цій дисципліні, та олімпійському чемпіону Токіо (400 м/c) Ахмеду Хафнауї з Тунісу.
Результати фінального запливу:
- Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14.06,88 (світовий рекорд)
- Ахмед Хафнауї (Туніс) — 14.10,94
- Михайло Романчук (Україна) – 14.11,47
Додамо, що чемпіонат світу проходив у столиці ОАЕ з 16 до 21 грудня. На рахунку збірної України одна бронзова нагорода та 26-те загальнокомандне місце у медальному заліку. Перший рядок у рейтингу займають американці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Михайла Романчука легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком.
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