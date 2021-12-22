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Гравець молодіжної збірної України опублікував фото з оголеною дівчиною

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Сергій Чоботенко Новина оновлена 22 грудня 2021, 08:28
Сергій Чоботенко

Чоботенко на відпочинку порадував яскравими кадрами.

Захисник "Маріуполя" та молодіжної збірної України Сергій Чоботенко на своїй сторінці в інстаграмі опублікував нове фото. Наразі футболіст разом зі своєю дівчиною відпочиває на Сейшельських островах.

На одному з кадрів Чоботенко разом із дівчиною позують на пляжі. Сергій рукою прикриває тіло своєї дівчини, яка на фото лише у нижній частині чорного купальника.

У коментарях користувачі по-різному відреагували на такий кадр. Для одних це був "розрив серця", інші розкритикували гравця, вживаючи слова типу "кошмар" і "срамота".

На інших знімках Чоботенко переважно перебуває сам, показуючи природу на островах.

Як раніше повідомляв "Телеграф", дружина воротаря "Динамо" Дениса Бойка Валерія у відпустці опублікувала яскраві знімки у бікіні. Сам голкіпер також знаходиться поруч, публікуючи знімки з Мальдівських островів.

Додамо, що Валерія зовсім не соромиться і часто тішить свою 60-тисячну армію передплатників гарячими знімками, зробленими у різних куточках світу.

Теги:
#Дівчата #ФК Маріуполь #Сергій Чоботенко
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