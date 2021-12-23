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Ринг-анонсер, який працював на боях Усика, госпіталізований у критичному стані

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Девід Діаманте Новина оновлена 23 грудня 2021, 09:59
Девід Діаманте

Відомий диктор потрапив у ДТП.

Американський ринг-анонсер Девід Діаманте, який входить до когорти найкращих у світі боксу, потрапив у серйозну аварію на мотоциклі.

Про це повідомляє boxingscene.

За інформацією джерела, інцидент трапився в Нью-Йорку, коли Девід рухався на своєму байку Третьою авеню в Брукліні під автомагістраллю Brooklyn Queens Expressway. Повідомляється, що внаслідок ДТП Діаманте отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер, а також серйозну травму правого коліна.

Діаманте зробили 5-годинну операцію, під час якої йому вставили у хребет дев’ять гвинтів, стержні та донорські матеріали. Ринг-анонсер уже встиг прийти до тями та дати перший коментар.

"Мені доведеться заново вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше", — заявив Девід.

Додамо, Девід працював на великих боях, зокрема він оголошував вердикт суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в 1-ій важкій вазі Олександр Усик — Мурат Гассієв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Гассієва, який хоче реванш з українцем, "списали" у Росії.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик
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