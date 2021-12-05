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У Росії списали боксера, який погрожував Усику

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мурат Гассієв Новина оновлена 05 грудня 2021, 12:54
Мурат Гассієв

У боксера вже не вірять навіть земляки.

Російський суперваговик Мурат Гассієв, який мав провести бій наприкінці грудня з українцем Андрієм Руденком, травмувався, а поєдинок з представником України було перенесено.

Про це розповів сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

28-річний Гасієв повідомив, що травмував руку, а також звернувся до хейтерів.

"Я не сумую — трохи підлікуюсь і ще краще підготуюся до бою. Натомість у хейтерів буде більше часу сумувати, що мій час уже пішов, і я вже не той, що раніше", — написав Мурат.

Примітно, що Президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Умар Кремльов залишив коментар під постом боксера про те, що час Мурата пройшов.

"Мабуть, вони мають рацію. Твій час пішов, брат", — написав Кремльов.

Умар Кремльов не вірить у Мурата Гассієва
Умар Кремльов не вірить у Мурата Гассієва

Додамо, що Гассієв відомий українським любителям боксу за своїм поєдинком з Олександром Усиком. Саме у бою з росіянином українець став абсолютним чемпіоном світу у 1-ій важкій вазі (до 90,718 кг). У РФ частенько говорили про реванш Усик — Гассієв у суперважкій вазі, але Мурат, на відміну від Олександра, поки що не зміг досягти успіху у гевівейті. Бій Усик — Гассієв відбувся у липні 2018 року. З того часу Мурат через низку травм провів лише два поєдинки у суперважкій вазі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що непереможний хорват здобув ефектну перемогу та націлився на титул Усика.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Андрій Руденко #Мурат Гассиев
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