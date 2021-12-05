Укр

В России списали боксера, который угрожал Усику

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мурат Гассиев Новость обновлена 05 декабря 2021, 12:54
Мурат Гассиев

В боксера уже не верят даже соотечественники.

Российский супертяж Мурат Гассиев, который должен был провести бой в конце декабря с украинцем Андреем Руденко, травмировался, а поединок с представителем Украины был перенесен.

Об этом рассказал сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

28-летний Гассиев сообщил, что травмировал руку, а также обратился к хейтерам.

"Я не унываю — немного подлечусь и еще лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что мое время уже ушло, и я уже не тот, что раньше", — написал Мурат.

Примечательно, что Президент Международной ассоциации бокса россиянин Умар Кремлев оставил комментарий под постом боксера о том, что время Мурата уже ушло.

"Видимо, они правы. Твое время ушло, брат", — написал Кремлев.

Умар Кремлев не верит в Мурата Гассиева
Умар Кремлев не верит в Мурата Гассиева

Добавим, что Гассиев известен украинским любителям бокса по своему поединку с Александром Усиком. Именно в бою с россиянином украинец стал абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг). В РФ частенько говорили о реванше Усик — Гассиев в супертяжелом весе, но Мурат, в отличие от Александра, пока не сумел достичь успеха в хевивейте. Бой Усик — Гассиев состоялся в июле 2018 года. С того времени Мурат из-за череды травм провел лишь два поединка в супертяжелом весе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый хорват добыл эффектную победу и нацелился на титул Усика.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Андрей Руденко #Мурат Гассиев
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