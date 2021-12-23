Ринг-анонсер, работавший на боях Усика, госпитализирован в критическом состоянии

Известный диктор угодил в ДТП.

Американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте, который входит в когорту лучших в мире бокса, попал в серьезную аварию на мотоцикле.

Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника, инцидент случился в Нью-Йорке, когда Дэвид двигался на своем байке по Третьей авеню в Бруклине под автомагистралью Brooklyn Queens Expressway. Сообщается, что в результате ДТП Диаманте получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер, а также серьезную травму правого колена.

Диаманте сделали 5-часовую операцию, в ходе которой ему вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы. Ринг-анонсер уже успел прийти в себя и дать первый комментарий.

"Мне придется заново учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее", — заявил Дэвид.

Добавим, Дэвид работал на крупных боях, в частности он оглашал вердикт судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик — Мурат Гассиев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гассиева, который хочет реванш с украинцем, "списали" в России.