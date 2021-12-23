Укр

Ринг-анонсер, работавший на боях Усика, госпитализирован в критическом состоянии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
105
Дэвид Диаманте Новость обновлена 23 декабря 2021, 09:59
Дэвид Диаманте

Известный диктор угодил в ДТП.

Американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте, который входит в когорту лучших в мире бокса, попал в серьезную аварию на мотоцикле.

Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника, инцидент случился в Нью-Йорке, когда Дэвид двигался на своем байке по Третьей авеню в Бруклине под автомагистралью Brooklyn Queens Expressway. Сообщается, что в результате ДТП Диаманте получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер, а также серьезную травму правого колена.

Диаманте сделали 5-часовую операцию, в ходе которой ему вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы. Ринг-анонсер уже успел прийти в себя и дать первый комментарий.

"Мне придется заново учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее", — заявил Дэвид.

Добавим, Дэвид работал на крупных боях, в частности он оглашал вердикт судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик — Мурат Гассиев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гассиева, который хочет реванш с украинцем, "списали" в России.

Теги:
#Бокс #Александр Усик
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом
Дата публикации
Категория
Количество ковидных больных по-прежнему растет
Заболеваемость растет, а выздоровевших стало меньше: свежая COVID-статистика на 23 декабря