Воронін, який працює в Росії, через півроку наїхав на збірну України за Євро-2020 (відео)

Тренер зміг виділити лише двох гравців.

Помічник головного тренера московського "Динамо" Андрій Воронін висловив свою думку щодо виступу збірної України на Євро-2020. Українці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де поступилися збірній Англії з рахунком 0:4.

Розмова Вороніна з Артемом Мілевським для ютуб-каналу "Міля" відбулася у Москві, де зараз проживає та працює екс-форвард збірної України.

"Мені, окрім Ярмоленка та Яремчука, взагалі не сподобалося, як грали на Євро. Ярмола, від якого ніхто не очікував, видав найкращу гру. І Яремчук здорово діє, як нападник, вважаю. Мені взагалі подобається його стиль гри. Давно в Україні не було такого нападника. А вся решта збірної... Зіна дав гарну гру зі шведами, але до цього...", — заявив Воронін в ефірі ютуб-каналу "Міля".

Воронін та Мілевський разом грали у складі збірної України, зокрема, на чемпіонаті світу з футболу-2006, де національна команда дісталася чвертьфіналу турніру.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України знову довела, що крутіша за Росію у футболі.