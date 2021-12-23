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Воронін, який працює в Росії, через півроку наїхав на збірну України за Євро-2020 (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Воронін Новина оновлена 23 грудня 2021, 14:58
Андрій Воронін

Тренер зміг виділити лише двох гравців.

Помічник головного тренера московського "Динамо" Андрій Воронін висловив свою думку щодо виступу збірної України на Євро-2020. Українці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де поступилися збірній Англії з рахунком 0:4.

Розмова Вороніна з Артемом Мілевським для ютуб-каналу "Міля" відбулася у Москві, де зараз проживає та працює екс-форвард збірної України.

"Мені, окрім Ярмоленка та Яремчука, взагалі не сподобалося, як грали на Євро. Ярмола, від якого ніхто не очікував, видав найкращу гру. І Яремчук здорово діє, як нападник, вважаю. Мені взагалі подобається його стиль гри. Давно в Україні не було такого нападника. А вся решта збірної... Зіна дав гарну гру зі шведами, але до цього...", — заявив Воронін в ефірі ютуб-каналу "Міля".

Воронін та Мілевський разом грали у складі збірної України, зокрема, на чемпіонаті світу з футболу-2006, де національна команда дісталася чвертьфіналу турніру.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України знову довела, що крутіша за Росію у футболі.

Теги:
#Збірна України #Артем Мілевський #Андрій Воронін #Андрій Ярмоленко #Роман Яремчук
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