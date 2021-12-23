Виклик стереотипам: у Славутичі стартували тренування з футзалу для дівчат

Проект успішно запущено.

У листопаді Славутич став першим містом в Україні, яке розпочало роботу над розвитком безбар’єрного та інклюзивного середовища. І хоча пілотний проект передбачає оновлення, насамперед, архітектурної складової, місто вже почало доводити, що інші території мають бути безбар’єрними, зокрема – спортивні.

Так, 22 грудня у Славутичі стартувала всеукраїнська програма "Спортивний наставник" від Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation, яка допомагає дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, змінити своє життя. І вперше за всю історію програми учасниками ініціативи стали лише дівчата. Таким чином, Славутич разом із Parimatch Foundation вирішили кинути виклик стереотипам та довести, що спорт має бути доступним для всіх – незалежно від соціального статусу, статі чи будь-яких інших факторів.

"Цей проект справді про безбар’єрність. Це про рівні можливості та подолання стереотипів. Хто сказав, що жінка не може займатися якимось спортом? Жінки літають у космос, виграють у боксерському рингу. Їм під силу всі. І чудово, що наші дівчата отримали шанс займатися улюбленою справою. Не боротися з поділом по підлозі, не втрачати шансів через фінансове становище або ще будь-які обставини. А просто ставати успішними у спорті", - розповів мер Славутича Юрій Фомічов.

Тренування з футзалу для дівчат

Тепер 15 учасниць програми отримали можливість регулярно займатися футзалом та доводити, що спорт – це не тільки чоловіча справа, він не має гендеру та обмежень. Наставником дівчат став тренер футбольного клубу "Олімп" Володимир Панченко. На його думку, останніми роками спорт став далеким для багатьох сімей через фінансове становище. Тому "Спортивний наставник" – шанс виправити цю ситуацію.

"Коли діти зверталися до нас, почали приходити, розпитувати, вони до останнього не вірили, що таке буває. Вже коли зрозуміли, побачили, отримали першу форму, то були дуже задоволені. Треба було бачити їхні обличчя., – зазначив тренер Володимир Панченко.

За словами омбудсмена з безбар’єрності Тетяни Мельник, запуск програми з футзалу став подарунком для дівчат, оскільки повноцінні тренування з професійним тренером були їхньою мрією.

Дівчата займаються футзалом у Славутичі.

"Безбар’єрність — це філософія життя нашого міста. Я знаю, як дівчата чекали на ці тренування. Як вони мріяли познайомитися з тренером, почати грати. І ось Святий Миколай в образі Parimatch Foundation втілив ці мрії в життя. Коли втілюються чиїсь мрії – це Але коли реалізуються дитячі мрії - це справжнє щастя", - розповіла омбудсмен з безбар’єрності Тетяна Мельник.

Для довідки:

Parimatch Foundation – міжнародний благодійний фонд, створений Parimatch у 2019 році для підтримки постійних довгострокових ініціатив та проектів на території присутності компанії. Діяльність фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів був рівний доступ до навчання та занять спортом. Фонд реалізує чотири комплексні програми: "Так, я можу!", "Спортивний наставник", "Нова фізична культура" та Boost4Best.

Як раніше повідомляв Телеграф, Parimatch Ukraine отримала нагороду Best marketing team на Effie Awards Ukraine-2021.