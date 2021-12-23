Вызов стереотипам: в Славутиче стартовали тренировки по футзалу для девушек

Проект успешно запущен.

В ноябре Славутич стал первым городом в Украине, который начал работу над развитием безбарьерной и инклюзивной среды. И хотя пилотный проект предполагает обновление, прежде всего, архитектурного компонента, в городе уже начали доказывать, что безбарьерными должны быть и другие сферы, в частности — спорт.

Так, 22 декабря в Славутиче стартовала всеукраинская программа "Спортивный наставник" от Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, которая помогает детям из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, изменить свою жизнь. И впервые за всю историю программы участниками инициативы стали только девушки. Таким образом, Славутич вместе с Parimatch Foundation решили бросить вызов стереотипам и доказать, что спорт должен быть доступен для всех — независимо от социального статуса, пола или любых других факторов.

"Этот проект действительно о безбарьерности. Это о равных возможностях и преодолении стереотипов. Кто сказал, что женщина не может заниматься каким-нибудь спортом? Женщины летают в космос, выигрывают в боксерском ринге. Им по силам все. И отлично, что наши девушки получили шанс заниматься любимым делом. Не бороться с разделением по полу, не терять шансов из-за финансового положения или еще каких-либо обстоятельств. А просто становиться успешными в спорте", — рассказал мэр Славутича Юрий Фомичев.

Тренировка по футзалу для девушек

Теперь 15 участниц программы получили возможность регулярно заниматься футзалом и доказывать, что спорт — это не только мужское дело, он не имеет гендера и ограничений. Наставником девушек стал тренер футбольного клуба "Олимп" Владимир Панченко. По его мнению, в последние годы спорт стал далеким для многих семей из-за финансового положения. Поэтому "Спортивный наставник" — шанс исправить эту ситуацию.

"Когда дети обращались к нам, начали приходить, расспрашивать, они до последнего не верили, что такое бывает. Уже когда поняли, увидели, получили первую форму, то были очень довольны. Надо было видеть их лица. Уверен, мы на правильном пути", – отметил тренер Владимир Панченко.

По словам омбудсмена по безбарьерности Татьяны Мельник, запуск программы по футзалу стал подарком для девушек, поскольку полноценные тренировки с профессиональным тренером были их мечтой.

Девушки занимаются футзалом в Славутиче

"Безбарьерность — это философия жизни нашего города. Я знаю, как девушки ждали эти тренировки. Как они мечтали познакомиться с тренером, начать играть. И вот Святой Николай в образе Parimatch Foundation претворил эти мечты в жизнь. Когда воплощаются чьи-то мечты – это классно. Но когда реализуются детские мечты — это настоящее счастье", — рассказала омбудсмен по безбарьерности Татьяна Мельник.

Для справки:

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный Parimatch в 2019 году для поддержки постоянных долгосрочных инициатив и проектов на территории присутствия компании. Деятельность фонда направлена ​​на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Фонд реализует четыре комплексных программы: "Да, я могу!", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура" и Boost4Best.

Как ранее сообщал "Телеграф", Parimatch Ukraine получила награду Best marketing team на Effie Awards Ukraine-2021.