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"Бенфіка" Яремчука ганебно вилетіла із Кубка Португалії (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Бенфіка Порту Новина оновлена 24 грудня 2021, 07:40
Бенфіка Порту

Українець зіграв лише тайм і відзначився хамською поведінкою.

"Бенфіка", за яку виступає український нападник Роман Яремчук, припинила боротьбу за Кубок Португалії.

У матчі 1/8 фіналу клуб із Лісабона на виїзді зазнав поразки від одного з головних конкурентів у місцевому футболі — "Порту", з рахунком 0:3.

"Орли" в ролі наздоганяючих стали вже на першій хвилині, коли захисники не втримали Еванілсона перед своїми воротами, і той у падінні отруїв м’яч у порожні ворота. Не встигли червоно-білі прийти до тями, як на сьомій хвилині Вітінья зробив рахунок 2:0, чим дуже ускладнив завдання супернику.

Далі у першому таймі пішла боротьба у центрі поля, але більше для досягнення результату пощастило "драконам". Еванілсон спочатку оформив дубль, а в компенсований час пішов, отримавши друге попередження.

З перших хвилин другого тайму рятувати ситуацію вийшов український нападник Роман Яремчук, однак відзначився лише ударом суперника. Пощастило, що арбітр у цій ситуації виписав лише попередження, як правило, у подібних ситуаціях гравці отримують червоні картки.

Незважаючи на всі старання команд та два незараховані голи в обидві сторони, гра так і завершилася з рахунком 3:0.

Як раніше повідомляв Телеграф, Романом Яремчуком цікавилася "Барселона".

Теги:
#ФК Бенфіка #ФК Порту #Роман Яремчук #Кубок Португалії
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