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Зірковий бразилець відмовився переходити до "Динамо"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ігор Тіаго Новина оновлена 24 грудня 2021, 10:20
Ігор Тіаго

Сума угоди виявилася надто низькою.

Бразильський "Крузейро" відмовився продавати в "Динамо" нападаючого команди Ігора Тіаго, повідомляє Itatiaia.

За даними джерела, 20-річний бразилець сам не горить бажанням їхати в Україну, та й сума угоди для "Крузейро" видалася надто низькою. Щоправда, точні цифри компенсації залишились невідомими.

Окрім "Динамо", футболістом цікавився неназваний японський клуб, який хотів купити 80% на футболіста за 1,44 млн. доларів. Зараз найреальнішими претендентами залишаються болгарський "Лудогорець" та неназваний європейський клуб. Ті, у свою чергу, готові запропонувати близько двох мільйонів євро.

У нинішньому сезоні бразильської Серії В Ігор зіграв 25 матчів, у яких забив 4 м’ячі та віддав результативну передачу. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 400 тисяч євро. На батьківщині гравця вважають одним із найяскравіших футболістів свого покоління.

Як раніше повідомляв "Телеграф", київське "Динамо" у зимове трансферне вікно готується провести велику чистку, розлучившись із плеядою лідерів клубу.

Теги:
#Трансфери #УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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