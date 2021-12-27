"Дніпро-1" повісив цінник на Довбика: сума вас вразить

Потенційним покупцям доведеться розщедритися.

Нападник збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик, який став героєм національної команди на Євро-2020, коштує не менше 10 млн євро.

Таку заяву в інтерв’ю fanday.net зробив почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза.

Береза зазначив, що найкращий нападник чемпіонату України 2021/22 (на цей час Артем забив 14 голів до зимової перерви, — прим. ред.) може перейти в інший клуб тільки за хороші гроші.

"Гідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб і чемпіонат йому підходить. На сьогодні він знає собі ціну. Це має бути цифра з шістьма нулями і більше десяти мільйонів євро. За меншу суму не буде навіть розмови", — розповів Береза.

У сезоні 2021/22 Довбик зіграв 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та зробивши 5 асистів. Transfermarkt оцінює гравця, контракт якого з дніпровським клубом діє до 31 грудня 2023 року, у 5 млн євро. 2021 року Артем став героєм збірної України на ЧЄ-2020. Саме його гол у ворота Швеції (1:2) вивів нашу команду до історичного чвертьфіналу турніру.

Раніше Довбик розповів, як його змушували їсти овес на зборах "Волині".