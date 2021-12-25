"Дружина подумала, що я божевільний": Довбик розповів про своє новорічне бажання (відео)

З гравцем сталося маленьке диво.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик, який застав час суворих тренувань Віталія Кварцяного у "Волині", минулого Нового року загадав бажання, яке в результаті збулося.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz.

Довбик заявив, що у грудні 2020 року він загадав на Новий рік потрапити до складу збірної України та поїхати на Євро-2020. На той час "Дніпро-1" був аутсайдером чемпіонату України та займав останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, а тому виклик у національну команду виглядав би як дивом. У результаті дніпряни поправили своє турнірне становище, завершивши сезон на 7 місці (з 14 команд), а Довбик отримав шанс у стані "Жовто-синіх" через травму Жуніора Мораеса. Артем вирушив на чемпіонат Європи, де став справжнім героєм, вивівши нашу команду до історичного чвертьфіналу турніру.

"Нещодавно згадував із дружиною, як узимку ми їхали у відпустку, а команда ("Дніпро-1") йшла на останньому місці. Я сказав, що хочу поїхати на Євро-2020. Я не знав, як це зробити, але якось треба поїхати. Ми йшли на останньому місці, і вона, мабуть, подумала, що я — божевільний. Але я казав, що хочу потрапити на Євро, і це буде моя ціль номер один. То була моя мрія, яку я загадав у новорічну ніч. Просто так нічого не буває, тому добре, що так сталося", — розповів Довбик.

Дивитись коментар Довбика з 03:05 (перехід на YouTube).

Нагадаємо, на Євро-2020 Артем у 1/8 фіналу забив переможний гол Швеції у компенсований час. Це взяття воріт стало історичним і вмить зробило уродженця Черкас популярним.

Артем після Євро не зупинився і зараз є найкращим бомбардиром УПЛ 2021/22. Наразі 24-річний Довбик може похвалитися 14 голами у поточному розіграші української першості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Довбик допоміг "Жовто-синім" пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2022. Навесні 2022 року наша команда у півфіналі кваліфікації зіграє з Шотландією.