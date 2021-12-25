"Жена подумала, что я — сумасшедший": Довбик рассказал о своем новогоднем желании (видео)

С игроком произошло маленькое чудо.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, который застал время суровых тренировок Виталия Кварцяного в "Волыни", на прошлой Новый год загадал желание, которое в итоге сбылось.

Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Довбик заявил, что в декабре 2020 года он загадал на Новый год попасть в состав сборной Украины и поехать на Евро-2020. В то время "Днепр-1" был аутсайдером чемпионата Украины и занимал последнее место в турнирной таблице УПЛ, а потому вызов в национальную команду выглядел бы как чудом. В итоге днепряне поправили свое турнирное положение, завершив сезон на 7 месте (из 14 команд), а Довбик получил шанс в стане "Желто-синих" из-за травмы Жуниора Мораеса. Артем отправился на чемпионат Европы, где стал настоящим героем, выведя нашу команду в исторический четвертьфинал турнира.

"Недавно вспоминал с женой, как зимой мы ехали в отпуск, а "Днепр-1" шел на последнем месте. Я сказал ей, что хочу поехать на Евро-2020. Я не знал, как это сделать, но как-нибудь надо поехать. Мы шли на последнем месте, и она, наверное, подумала, что я — сумасшедший. Но я говорил, что хочу попасть на Евро, и это будет моя цель номер один. Это была моя мечта, которую я загадал в новогоднюю ночь. Просто так ничего не бывает, поэтому хорошо, что все так случилось", — рассказал Довбик.

Смотреть комментарий Довбика с 03:05 (переход на YouTube).

Напомним, на Евро-2020 Артем в 1/8 финала забил победный гол Швеции в компенсированное время. Это взятие ворот стало историческим и вмиг сделало уроженца Черкасс популярным.

Артем после Евро не остановился и сейчас является лучшим бомбардиром УПЛ 2021/22. На данный момент 24-летний Довбик может похвастаться 14 голами в текущем розыгрыше украинского первенства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Довбик помог "Желто-синим" пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Весной 2022 года наша команда в полуфинале квалификации сыграет с Шотландией.