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Три європейські клуби цікавляться молодим воротарем збірної України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Різник Новина оновлена 27 грудня 2021, 18:34
Дмитро Різник

Голкіпер "Ворскли" привернув увагу закордонних клубів.

Воротар полтавської "Ворскли" та збірної України Дмитро Різник, який встановив рекорд у чемпіонаті України за кількістю відбитих пенальті, може у найближче трансферне вікно покинути команду.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, за 22-річним воротарем стежать одразу кілька європейських клубів, зокрема польська "Легія" та португальські "Белененсеш" та "Гімарайнш". Повідомляється, що всі три клуби зробили пропозицію щодо "вартового" воріт, проте "Ворсклу" не влаштувала сума компенсації. Додамо, що сам голкіпер хоче спробувати свої сили за кордоном.

Зазначається, що "Легія" тепер вирішила підписати ще одного українського воротаря Максима Коваля, який зараз виступає за "Аль-Фатех" із Саудівської Аравії.

У сезоні 2021/22 Різник провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 23 голи. Сім ігор воротар відстояв на нуль. Transfermarkt оцінює футболіста у 2 млн євро. Дмитро зіграв один матч за національну збірну України. Дебют відбувся за Олександра Петракова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Різник пропустив гол на 10-й секунді матчу.

Теги:
#Футбол #ФК Ворскла #Дмитро Різник
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