Четверо українських футболістів увійшли до топу найкращих молодих гравців світу

Серед них два воротарі.

Портал Footmercato опублікував традиційний рейтинг найкращих гравців світу у віці до 21 року.

У списку і чотири представники України. Це основний воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін, лівий півзахисник донеччан Михайло Мудрик, голкіпер "Динамо" (до 19 років) Руслан Нещерет, а також основний захисник киян та збірної України Ілля Забарний. Останньому не вистачило лише двох балів, щоб потрапити до десятки найкращих у цій віковій категорії.

Найкращим молодим футболістом світу був визнаний форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холланд.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно може залишити клуб. Юного українця активно сватають до англійського "Брентфорда". Клуб АПЛ уже зробив дві пропозиції щодо переходу, остання з яких становить 15 мільйонів євро.

Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.