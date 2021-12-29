Рус

Четверо українських футболістів увійшли до топу найкращих молодих гравців світу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Руслан Нещерет Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:28
Руслан Нещерет

Серед них два воротарі.

Портал Footmercato опублікував традиційний рейтинг найкращих гравців світу у віці до 21 року.

У списку і чотири представники України. Це основний воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін, лівий півзахисник донеччан Михайло Мудрик, голкіпер "Динамо" (до 19 років) Руслан Нещерет, а також основний захисник киян та збірної України Ілля Забарний. Останньому не вистачило лише двох балів, щоб потрапити до десятки найкращих у цій віковій категорії.

Найкращим молодим футболістом світу був визнаний форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холланд.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно може залишити клуб. Юного українця активно сватають до англійського "Брентфорда". Клуб АПЛ уже зробив дві пропозиції щодо переходу, остання з яких становить 15 мільйонів євро.

Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.

Теги:
#Михайло Мудрик #Руслан Нещерет #Анатолій Трубін #Ілля Забарний
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)