Дюжина гравців "Динамо" може вирушити до чемпіонату Румунії

Усі вони найближчим часом залишать "Чорноморець".

Київське "Динамо" може відправити бухарестським одноклубникам 12 гравців, які зараз перебувають в оренді в одеському "Чорноморці".

Як повідомляє Football Hub, нове керівництво одеситом має намір взимку розірвати орендні угоди, щоб розпочати свій шлях розвитку. Серед тих футболістів, які можуть переїхати в столицю Румунії, Георгій Цитаішвілі, Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузік, Данило Скорко, Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний та Вадим Міщенко.

Під час першої частини сезону вболівальники "Чорноморця" неодноразово закликали керівництво клубу розлучитися із київськими футболістами. Історично між фанатами одеситів та киян склалися складні стосунки, тому вони були незадоволені такою "дружбою" між двома українськими клубами.

Зазначимо, бухарестське "Динамо" зараз перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал із орендованими "динамівцями".