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"Не рухається і майже не реагує": чемпіон Росії отримав копитом по голові

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Адель Халілуллін Новина оновлена 30 грудня 2021, 17:56
Адель Халілуллін

Трагедія сталася у Татарстані.

Юний російський жокей Адель Халілуллін потрапив у реанімацію після зустрічі з конем.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash Iptash.

За інформацією джерела, 17-річний жокей, який займає в "Актюбінській КСШ", приїхав за екіпіровкою на базу, щоб потім відлетіти до Краснодара за новим конем. Перед цим юнак вирішив попрощатися зі своїм старим конем на прізвисько Кай і наостанок покататися на ньому. Тренер і мати, яка була поруч, були проти цього, адже іподром зледенів. Проте Адель не послухався і пішов у стайню, а через деякий час кінь вдарив спортсмена копитом по голові. Внаслідок інциденту Халілуллін опинився в місцевій республіканській дитячій лікарні. Зараз він перебуває у стані сопору (не розмовляє і майже не реагує ні на що). Жокею поставили діагноз "Черепно-мозкова травма".

Додамо, що Халілуллін є чемпіоном Росії з кінного спорту на юніорському рівні. Слідчий комітет розпочав перевірку щодо інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимира Путіна висміяли за хокейний матч з Олександром Лукашенком.

Теги:
#Росія #Кінний спорт
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