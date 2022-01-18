Помер легендарний футболіст-рекордсмен "Реала"

Гравець виступав у складі "Королівського клубу" упродовж 18 сезонів.

У вівторок, 18 січня, перестало битися серце знаменитого футболіста "Вершкових" Франсіско "Пако" Хенто Лопеса.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського суперклубу.

Повідомляється, що Пако помер на 89-му році життя. Франсіско став легендою клубу ще на зорі своєї спортивної кар’єри. Разом із "Реалом" він виграв перші 5 Кубків європейських чемпіонів, а потім він переміг у ще одному фіналі найпрестижнішого єврокубка. Загалом він брав участь у 8 фіналах КЕЧ. У понад 600 іграх за "Вершкових" Хенто, який виступав на позиції вінгера, відзначився 182 голами. Він є рекордсменом клубу за кількістю трофеїв (23).

Франсіско Хенто Лопес

Франсіско Хенто Лопес

Додамо, що "Пако" був єдиним у світі шестиразовим володарем Кубка європейських чемпіонів. Також він 12 разів перемагав у чемпіонаті Іспанії, двічі вигравав Кубок Іспанії та Латинський кубок, а у 1960 році він переміг у Міжконтинентальному кубку.

У складі збірної Іспанії Хенто зіграв 43 гри та взяв участь у двох чемпіонатах світу, у 1962 та 1966 роках.

Нагадаємо, днями "Реал" виграв Суперкубок Іспанії, перемігши у фіналі турніру "Атлетік" (Більбао) з рахунком 2:0. Бразильський захисник "Вершкових" Марсело після цієї гри повторив досягнення "Пако" за кількістю виграних із клубом трофеїв.