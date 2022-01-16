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"Чарівник" Модріч приніс "Реалу" Суперкубок Іспанії (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Лука Модріч Новина оновлена 16 січня 2022, 22:26
Лука Модріч

"Королівський клуб" виграв перший трофей у 2022 році.

У неділю, 16 січня, мадридський "Реал" та "Атлетік" Більбао зустрілися у рамках фінального матчу за Суперкубок Іспанії-2022. Зустріч відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда та завершилася з рахунком 2:0 на користь "Вершкових".

Перемогу "Реалу" приніс точний удар хорвата Луки Модріча у першому таймі. У другій половині зустрічі "Вершкові" зміцнили лідерство завдяки голу Каріма Бензема з пенальті. До речі, француз сам заробив 11-метровий удар. На 87-й хвилині центральний захисник Едер Мілітао зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. За це центрбек отримав червону картку. "Вирок" не реалізував Рауль Гарсія - Тібо Куртуа відбив удар.

Цей успіх став 12-м для "Реала" в історії Суперкубку Іспанії, "Барселона" має 13 подібних трофеїв, що є рекордом.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

"Телеграф" нагадує, що у півфіналі турніру "Реал" у божевільній грі розправився з "Барселоною" (3:2), а ось "Атлетік" переграв "Атлетіко" (2:1).

Відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона":

Відеоогляд матчу "Атлетік" — "Атлетіко":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український воротар "Реала" Андрій Лунін провів перший матч у сезоні 2021/22, зігравши у Кубку Іспанії з "Алькояно" (1:3).

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Суперкубок Іспанії #ФК Атлетик Більбао
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