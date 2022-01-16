"Волшебник" Модрич принес "Реалу" Суперкубок Испании (видео)

"Королевский клуб" выиграл первый трофей в 2022 году.

В воскресенье, 16 января, мадридский "Реал" и "Атлетик" Бильбао встретились в рамках финального матча за Суперкубок Испании-2022. Встреча состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Сливочных".

Победу "Реалу" принес точный удар хорвата Луки Модрича в первом тайме. Во второй половине встречи "Сливочные" упрочили лидерство благодаря голу Карима Бензема с пенальти. К слову, француз сам и заработал 11-метровый удар. На 87-й минуте центральный защитник Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной. За это центрбек получил красную карточку. "Приговор" не реализовал Рауль Гарсия — Тибо Куртуа парировал удар.

Этот успех стал 12-м для "Реала" в истории Суперкубка Испании, У "Барселоны" 13 подобных трофеев, что является рекордом.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира "Реал" в сумасшедшей игре расправился с "Барселоной" (3:2), а вот "Атлетик" переиграл "Атлетико" (2:1).

Видеообзор матча "Реал" — "Барселона":

Видеообзор матча "Атлетик" — "Атлетико":

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел первый матч в сезоне 2021/22, сыграв в Кубке Испании с "Алькояно" (1:3).