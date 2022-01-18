Умер легендарный футболист-рекордсмен "Реала"

Игрок выступал в составе "Королевского клуба" на протяжении 18 сезонов.

Во вторник, 18 января, перестало биться сердце знаменитого футболиста "Сливочных" Франсиско "Пако" Хенто Лопеса.

Об этом сообщает официальный сайт мадридского суперклуба.

Сообщается, что Пако умер на 89-м году жизни. Франсиско стал легендой клуба еще на заре своей спортивной карьеры. Вместе с "Реалом" он выиграл первые 5 Кубков европейских чемпионов, а затем он победил в еще одном финале самого престижного еврокубка. Всего он участвовал в 8 финалах КЕЧ. В более чем 600 играх за "Сливочных" Хенто, выступавший на позиции вингера, отметился 182 голами. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев (23).

Франсиско Хенто Лопес

Франсиско Хенто Лопес

Добавим, что "Пако" был единственным в мире шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Также он 12 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и Латинский кубок, а в 1960 году он победил в Межконтинентальном кубке.

В составе сборной Испании Хенто сыграл 43 игры и принял участие в двух чемпионатах мира, в 1962 и 1966 годах.

Напомним, на днях "Реал" выиграл Суперкубок Испании, победив в финале турнира "Атлетик" (Бильбао) со счетом 2:0. Бразильский защитник "Сливочных" Марсело после этой игры повторил достижение "Пако" по количеству выигранных с клубом трофеев.