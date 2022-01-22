"Вай-фай мережа була — "ОМОН Росії": Калініченко розповів про захоплення Криму (відео)

Футболіст перебував у епіцентрі подій.

Колишній футболіст сімферопольської "Таврії" та збірної України Максим Калініченко, який не ностальгує за матчами з Росією, розповів, що відбувалося в Криму, коли Росія розпочала анексію півострова.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "Глеб Чернявский".

Українець, який зараз мешкає в Москві, розповів, що з самого спочатку було зрозуміло, хто захоплює адміністративні будівлі. То були ніякі не "ополченці", а російський ОМОН. Максим зазначив, що спецпідрозділи навіть не намагалися приховувати свій зв’язок із РФ і назвали свою Wi-Fi мережу в захопленій будівлі адміністрації в Сімферополі — "ОМОН Росії". Крім того, футболіст зазначив, що по ТБ на той час росіянам показували лише брехню.

– Ти грав у Сімферополі під час усіх подій. Як це було?

- Те, що вам показували по телевізору, — це брехня.

– Ось ти перебуваєш у Сімферополі – і що відбувається?

- Відбувається захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше не ОМОН, а бійці особливого призначення. На повному екіпіруванні. Ти розумієш, що це не ополчення. Ми ходили до ресторанів біля Будинку уряду, який у якийсь момент захопили, де проходили "вільні" волевиявлення, вибори кудись. І просто вай-фай мережа була – "ОМОН Росії". Особливо ніхто не ховався там.

Зазначимо, після анексії Криму Калініченко розірвав контракт із "Таврією" та розпочав тренерську кар’єру.

Раніше Калініченко заявив, що українці завжди грали у футбол краще за росіян.