"Вай-фай сеть была – "ОМОН России": Калиниченко рассказал о захвате Крыма (видео)

Футболист находился в эпицентре событий.

Бывший футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Максим Калиниченко, который не ностальгирует по матчам с Россией, рассказал, что происходило в Крыму, когда Россия начала аннексию полуострова.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Глеб Чернявский".

Украинец, который сейчас проживает в Москве, рассказал, что изначально было понятно, кто захватывает административные здания. Это были никакие не "ополченцы", а российский ОМОН. Максим отметил, что спецподразделения даже не пытались скрывать свою связь с РФ и назвали свою Wi-Fi сеть в захваченном здании администрации в Симферополе — "ОМОН России". Кроме того, футболист отметил, что по ТВ в то время россиянам показывали лишь вранье.

– Ты играл в Симферополе во время всех событий. Как это было?

– То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье.

– Вот ты находишься в Симферополе – и что происходит?

– Происходит захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы ходили в рестораны возле Дома правительства, который в какой-то момент захватили, где проходили "свободные" волеизлияния, выборы куда-то. И просто вай-фай сеть была – "ОМОН России". Особо никто не прятался там.

Отметим, после аннексии Крыма Калиниченко разорвал контракт с "Таврией" и начал тренерскую карьеру.

Ранее Калиниченко заявил, что украинцы всегда играли в футбол лучше россиян.