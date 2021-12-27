Укр

Калиниченко высказался о футбольном матче Украина - Россия (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Максим Калиниченко Новость обновлена 27 декабря 2021, 13:40
Максим Калиниченко

Калиниченнко не волнует проведение такого поединка.

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко не ждет, что "Желто-синие" проведут матч с Россией.

Об этом Максим рассказал в комментарии для YouTube-канала "Рейтинг букмекеров".

Калиниченко отметил, что не скучает по играм между Украиной и Россией. Его сейчас больше беспокоит ситуация с пандемией коронавируса, из-за которой он не может посещать многие города. Также Максим считает, что если такой матч и состоится, то не в ближайшее время.

"Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается. Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии. А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны", — заявил Калиниченко.

Добавим, что в последний раз Украина и Россия сыграли вничью (1:1) в матче отбора на чемпионат Европы-2000. Тогда знаменитый мяч со штрафного забил Андрей Шевченко. Этот гол повлиял на жизнь и карьеру российского вратаря Александра Филимонова. После начала войны на Донбассе УЕФА разводит клубы и национальные сборные стран на ранних стадиях международных турниров.

Ранее Артем Федецкий сравнил сборные Украины и России.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Максим Калиниченко
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