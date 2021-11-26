Укр

Федецкий сравнил сборные Украины и России перед жеребьевкой плей-офф отбора на ЧМ-2022

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Артем Федецкий Новость обновлена 26 ноября 2021, 12:37
Артем Федецкий

Легенда украинского футбола отдают преимущество команде Петракова.

Легенда украинского футбола, а ныне телевизионный эксперт Артем Федецкий, накануне жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022 сравнил сборные Украины и России по футболу.

"Если брать по результатам, наша сборная явно сильнее России. Понятно, что это нужно решать на футбольном поле, но по результатам и по игре, мы как минимум на голову сильнее. 

С каким счетом мы бы их обыграли? Я не знаю, тут вопрос открытый. Можно говорить, что мы их разнесем, но я скажу, мы бы их обыграли — это точно", — приводит слова Федецкого портал FanDay.

Напомним, на данный момент УЕФА и ФИФА разводит сборные Украины и России во время жеребьевок футбольных турнирах в целях безопасности из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" попытался подобрать идеальные варианты жеребьевки для сборной Украины, а также предположить, кого из соперников не хотелось бы видеть на стадии плей-офф. Украинская команда на первой стадии квалификации будет в числе несеяных сборных, поэтому при любых раскладах сыграет на выезде.

Теги:
#Сборная Украины #Сборная России #Артем Федецкий
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