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Федецький порівняв збірні України та Росії перед жеребкуванням плей-оф відбору на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Артем Федецький Новина оновлена 26 листопада 2021, 12:37
Артем Федецький

Легенда українського футболу надають перевагу команді Петракова.

Легенда українського футболу, а нині телевізійний експерт Артем Федецький, напередодні жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022 порівняв збірні України та Росії з футболу.

"Якщо брати за результатами, наша збірна явно сильніша за Росію. Зрозуміло, що це потрібно вирішувати на футбольному полі, але за результатами і за грою, ми як мінімум на голову сильніші.

З яким рахунком ми б їх обіграли? Я не знаю, тут питання відкрите. Можна говорити, що ми їх рознесемо, але я скажу, ми їх обіграли б — це точно», — наводить слова Федецького портал FanDay.

Нагадаємо, на даний момент УЄФА та ФІФА розводить збірні України та Росії під час жеребкування футбольних турнірах з метою безпеки через війну на Донбасі та анексію Криму.

Раніше "Телеграф" спробував підібрати ідеальні варіанти жеребкування для збірної України, а також припустити, кого із суперників не хотілося б бачити на стадії плей-офф. Українська команда на першій стадії кваліфікації буде серед несіяних збірних, тому за будь-яких розкладів зіграє на виїзді.

Теги:
#Збірна України #Збірна Росії #Артем Федецький
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