Калініченко висловився про футбольний матч Україна — Росія (відео)

Калініченко не хвилює проведення такого поєдинку.

Колишній футболіст московського "Спартака" та збірної України Максим Калініченко не чекає, що "Жовто-сині" проведуть матч із Росією.

Про це Максим розповів у коментарі для YouTube-каналу "Рейтинг букмекерів".

Калініченко зазначив, що не сумує за іграми між Україною та Росією. Його зараз більше непокоїть ситуація з пандемією коронавірусу, через яку він не може відвідувати багато міст. Також Максим вважає, що якщо такий матч і відбудеться, то не найближчим часом.

"Не можу сказати, що я сумую за цим. Я живу справжнім. Тому сумувати за тим, що колись було, у мене не виходить. Я сумую за містами та країнами, в які не можу потрапити через прокляту пандемію. А щодо матчів Росії та України. Я розумію, що це не питання найближчого майбутнього. Потрібно мріяти про щось більш приземлене, а ці речі для мене незрозумілі", — заявив Калініченко.

Додамо, що востаннє Україна та Росія зіграли внічию (1:1) у матчі відбору на чемпіонат Європи-2000. Тоді знаменитий м’яч зі штрафного забив Андрій Шевченко. Цей гол вплинув на життя та кар’єру російського воротаря Олександра Філімонова. Після початку війни на Донбасі УЄФА розводить клуби та національні збірні країн на ранніх стадіях міжнародних турнірів.

Раніше Артем Федецький порівняв збірні України та Росії.