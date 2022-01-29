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"Новий Шевченко" перейде до клубу Серії А

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Владислав Супряга Новина оновлена 29 січня 2022, 12:45
Владислав Супряга

Трансферна епопея із Супрягою незабаром завершиться.

Нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Супряга, яким цікавиться швейцарський "Базель", перейде до італійського клубу.

Про це повідомляє низка джерел, включаючи авторитетного журналіста Джанлуку Ді Марціо.

За інформацією джерела, переговори з футболістом пройшли успішно, наразі слово за "Динамо". Telegram-канал "Динамо Київ Inside" підтвердив чутки про можливий перехід "Нового Шевченка" до генуезького клубу. Повідомляється, що головний тренер "Біло-Синіх" Мірча Луческу дав добро на трансфер. Додамо, що трансферне вікно в Італії закривається 31 січня, тому сторонам необхідно поквапитися. Очікується, що "Сампдорія" візьме Супрягу в оренду з правом подальшого викупу.

У кампанії 2021/22 футболіст поки не забивав. Transfermarkt оцінює 21-річного "динамівця" у 4 млн євро.

Крім того, повідомляється, що французький "Страсбур" та турецький ФК "Касимпаша" претендують на захисника "Динамо" Артема Шабанова. Обидва клуби готові оформити повноцінний трансфер футболіста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" хоче посилитись гравцем збірної Сербії.

Нагадаємо, у Туреччині юні "динамівці" влаштували масову бійку.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Динамо (Київ) #Владислав Супряга
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