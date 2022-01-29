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Вагітна дружина футболіста збірної України показала пухкі груди (фото)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ігор Харатін та його дружина Каріна
Ігор Харатін та його дружина Каріна

Дівчина відпочиває в Дубаї.

Дружина опорного півзахисника варшавської "Легії" та збірної України Ігоря Харатіна Каріна, яка нещодавно оголосила про вагітність, порадувала підписників пляжними знімками.

Відповідні фото красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото дружина футболіста позує у блакитному купальнику на тлі визначних пам’яток ОАЕ. За кілька годин знімок зібрав сотні лайків та десятки коментарів. Додамо, що, крім самих знімків, Каріна поділилася з підписниками літературою для майбутніх мам.

Каріна Харатін блиснула фігурою в купальнику в ОАЕ
Каріна Харатін блиснула фігурою в купальнику в ОАЕ

26-річний Харатін на початку поточного сезону перебрався з угорського "Ференцвароша" до польської "Легії". У кампанії 2021/22 футболіст провів 22 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та 2 гольовими передачами. Також на рахунку гравця 4 гри за національну команду України. Хавбек дебютував у головній команді країни за Андрія Шевченка, який так і не став головним тренером збірної Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Андрія Ярмоленка похвалилася фігурою у бікіні. А ось гаряча футбольна суддя нещодавно стала жертвою порно помсти.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Легія #Ігор Харатін
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