Беременная жена футболиста сборной Украины показала пышный бюст (фото)

Девушка отдыхает в Дубае.

Жена опорного полузащитника варшавской "Легии" и сборной Украины Игоря Харатина Карина, которая недавно объявила о беременности, порадовала подписчиков пляжными снимками.

Соответствующие фото красотка разместила на своей страничке в Instagram.

На фото супруга футболиста позирует в голубом купальнике на фоне достопримечательностей ОАЭ. За пару часов снимок собрал сотни лайков и десятки комментариев. Добавим, что кроме самих снимков Карина поделилась с подписчиками литературой для будущих мам.

Карина Харатин блеснула фигурой в купальнике

26-летний Харатин в начале текущего сезона перебрался из венгерского "Ференцвароша" в польскую "Легию". В кампании 2021/22 футболист провел 22 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и 2 голевыми передачами. Также на счету игрока 4 игры за национальную команду Украины. Хавбек дебютировал в главной команде страны при Андрее Шевченко, который так и не стал главным тренером сборной Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Андрея Ярмоленко похвасталась фигурой в бикини. А вот горячая футбольна судья недавно стала жертвой порно мести.