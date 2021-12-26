Футболіст збірної України стане батьком: дружина гравця розсекретила стать дитини (відео)

У сім’ї гравця буде поповнення.

Опорний півзахисник варшавської "Легії" та збірної України Ігор Харатін стане батьком.

Відповідне відео опублікувала дружина футболіста Каріна на своїй сторінці в Instagram.

На католицьке Різдво пара вирішила дізнатися стать майбутньої дитини. Синій дим означає, що у Харатіних буде хлопчик. Також Каріна підписала пост: "Наш хлопчик".

Майбутні батьки поділилися щасливими кадрами:

26-річний Ігор Харатін раніше виступав в угорському "Ференцвароші", проте після відходу Сергія Реброва також залишив клуб і перебрався до "Легії". У поточному сезоні футболіст провів 22 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та 2 гольовими передачами. На рахунку гравця чотири матчі за національну команду України. Ігор дебютував у головній команді країни за Андрія Шевченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина капітана "Динамо" Сергія Сидорчука Анна на відпочинку на Мальдівах повідомила про найближче поповнення у сім’ї. На березі Індійського океану також проводять відпустку багато футболістів, зокрема захисник "Шахтаря" Валерій Бондар відправився туди зі своєю чарівною дружиною Дар'єю Савіною.